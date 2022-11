Premium Het beste van De Telegraaf

Bommenregen ter discussie Hanteerde Nederland in Uruzgan te snel de botte bijl bij Slag om Chora?

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Kinderen spelen op de ruïnes van hun dorp Qala-e-Ragh, dat werd gebombardeerd in de nacht van 16 op 17 juni 2007 Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Greep Nederland te snel naar de botte bijl in Afghanistan? De rechter spreekt zich woensdag uit over de Slag om Chora, een beslissend moment tijdens de Nederlandse missie in de provincie Uruzgan, waarbij burgerslachtoffers vielen.