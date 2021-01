Duitse parlementariërs roepen VK op Assange niet uit te leveren

„Julian Assange uitleveren aan de Verenigde Staten, waar hem geen eerlijk proces en een gevangenisstraf van maximaal 175 jaar wacht, zou zijn leven in gevaar brengen en een precedent scheppen voor journalisten en klokkenluiders over de hele wereld”, aldus de leden van de parlementaire werkgroep genaamd ’Vrijheid voor Julian Assange’.

Een Britse rechtbank oordeelt maandag over de uitlevering. Assange zit momenteel in een Britse gevangenis. Hij wist jarenlang zijn arrestatie te ontkomen door onder te duiken in de ambassade van Ecuador in Londen.

Bekijk ook: Julian Assange eindelijk voor rechter

Bondsdaglid Sevim Dagdelen (Die Linke) zei zondag dat de Britse regering de uitlevering van Assange kan tegenhouden, zelfs als de rechter oordeelt dat die door mag gaan. De Britse regering zou volgens haar daarmee„voorkomen dat de zaak-Assange een blauwdruk wordt voor de vervolging van kritische journalisten.”

De Amerikanen beschuldigen Assange van het stelen en publiceren van geheime documenten over militaire operaties in Afghanistan en Irak. De aanhangers van Assange beschouwen hem als een klokkenluider die oorlogsmisdaden aan het licht heeft gebracht.