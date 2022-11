Ook in Shanghai protesten tegen coronabeleid na fatale brand

In het flatgebouw zouden niet alleen deuren zijn vergrendeld vanwege de maatregelen, ook zouden reddingswerkers het gebouw moeilijk hebben kunnen bereiken door hekken die waren geplaatst vanwege de lockdown. Sommige slachtoffers zouden uit angst de coronaregels te overtreden hun woning niet direct hebben durven verlaten. In Urumqi mogen bewoners al honderd dagen praktisch de deur niet uit.

Een herdenking voor de slachtoffers van de brand mondde zaterdagavond in Shanghai uit in een protest. Op video’s die via social media werden gedeeld, is te zien dat een groep demonstranten „weg met de Communistische Partij en weg met president Xi Jinping” scandeert. Volgens getuigen heeft de politie meerdere mensen opgepakt.

Ook in andere steden gingen mensen de straat op tegen de lockdowns. In Beijing hebben zich bijvoorbeeld zondag honderden mensen verzameld bij een universiteitsgebouw. De mensen roepen op tot vrijheid en een einde aan de lockdowns. Op video’s uit onder meer de steden Guangzhou, Wuhan en Xi’an zijn soortgelijke protesten te zien. Eerder werd in Urumqi zelf, in het noordwesten van China, al flink geprotesteerd.

Dat de protesten zo openlijk zijn en zich verspreiden over het hele land is zeldzaam voor China, waar verzet normaal gesproken gecensureerd wordt. In Shanghai hielden de demonstranten lege vellen papier omhoog om de censuur te symboliseren.

De autoriteiten in Urumqi ontkennen dat de coronamaatregelen mensen hebben gehinderd bij het verlaten van het brandende gebouw. Zij stellen dat de bewoners van het pand te weinig wisten van brandgevaar.