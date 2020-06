Opnieuw arrestatie voor rellen Den Haag

De politie zoekt nog anderen die betrokken waren bij de rellen, maar niet konden worden aangehouden. Daarvoor is de politie op zoek naar foto’s of filmpjes die ervan zijn gemaakt.

Hoewel de grote demonstratie tegen de coronamaatregelen waarbij tienduizend bezoekers werden verwacht, werd verboden kwamen er die zondag toch demonstranten naar het Malieveld. Nadat waarnemend burgemeester Johan Remkes toch een korte betoging toestond omdat de aanwezigen voldoende afstand konden houden vanwege het coronavirus, bleven mensen hangen op het terrein en werd het onrustig. In het gebied rond station Den Haag CS en het Malieveld ontstonden rellen met de ME. Volgens de politie hebben onruststokers fors geweld gebruikt. De mobiele eenheid voerde zondag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden „doorgesnoven hooligans” misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen.

In totaal werden 425 mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). Van de elf mensen die die dag werden opgepakt voor openlijke geweldpleging zit er nog een vast. De rest is heengezonden, maar blijft wel verdachte in dit onderzoek.