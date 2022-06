Lichaam gevonden in Geleen, politie houdt er 'ernstig rekening' mee dat het van vermiste Gino is

Afgelopen nacht werd in Geleen een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Gino. Volgens de advocate van de verdachte wordt de man verdacht van ontvoering. Advocate Sjanneke de Crom wil verder geen commentaar geven. Ook het Openbaar Ministerie wil niets kwijt over de zaak.

Het gebied waar de politie zaterdag in Geleen zoekt, is ruim afgezet. Er is een tent geplaatst en zijn afzetlinten te zien.

Gino komt uit Maastricht. Hij verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij verbleef bij een van zijn zussen. Volgens een andere zus ging de jongen nog even voetballen op een speelplek. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. De politie liet al snel weten rekening te houden met een misdrijf. Donderdag werd mogelijk Gino’s step gevonden bij een parkeerplaats in Landgraaf en vrijdag werden in de zoektocht naar Gino bij een speeltuintje in Kerkrade spullen gevonden. Van de gevonden spullen is nog niet bevestigd dat ze aan de verdwenen jongen toebehoren.