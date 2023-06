Toerist (21) overleden na aanval bij beroemd Duits Slot Neuschwanstein, vriendin zwaargewond

Volgens de Duitse OM-woordvoerder ontmoetten de twee vrouwen de man kort voor de aanval toen ze aan het hiken waren. Ze liepen woensdagmiddag samen richting een populair uitzichtpunt, waar vandaan het kasteel goed te zien is. De man zou de 21-jarige in de buurt van de historische Marienbrücke te lijf zijn gegaan.

De 22-jarige zou haar vriendin te hulp zijn geschoten, waarna de man haar van een helling zou hebben geduwd. Zij raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. Mogelijk was er ook sprake van een zedendelict, maar dat is volgens het Duitse OM nog niet bewezen. Ook de jongere vrouw zou daarna door de man zijn geduwd, waardoor ze tientallen meters naar beneden viel in een ravijn. De twee slachtoffers werden naast elkaar door hulpdiensten gevonden.

De 21-jarige werd per helikopter naar een kliniek gebracht en stierf daar in de nacht van woensdag op donderdag. Ook haar vriendin raakte gewond. De man vluchtte na de aanval, maar werd later aangehouden. Hij zit vast.