Volgens Jetten heeft klimaatverandering ’zeker in Caribisch Nederland’ een grote impact. De D66-bewindsman stelt dat ’Caribisch Nederland aan de frontlinie van klimaatverandering staat’. Daarom wordt Nijpels ingevlogen.

Op de eilanden, waar de temperaturen het jaar rond aangenaam zijn, zal de in Nederland onttroonde klimaatpaus zich inzetten om het gebied te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen het veranderende klimaat. Dat gebeurt aan een heuse klimaattafel, waar Nijpels kwartiermaker van wordt. Hij zal ook ’mogelijkheden onderzoeken voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius’. „Met Nederlandse kennis en kunde kunnen we van Caribisch Nederland een voorbeeld maken voor kwetsbare eilandstaten van over de hele wereld”, denkt minister Jetten.

Eerder werden vanuit Nederland ook al plannen bedacht om de eilanden verder te verduurzamen. Zo suggereerde minister Kajsa Ollongren in 2021 (destijds was zij verantwoordelijk voor de eilanden) dat bewoners van de eilanden korter zouden kunnen gaan douchen en zuiniger om moeten gaan de airco. Die Nederlandse dwingelandij viel juist helemaal verkeerd: eilandbewoners wezen de minister er fijntjes op dat bij temperaturen rond de 30 graden verkoeling broodnodig is.