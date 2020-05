Mannen uit Enschede en Hengelo aangehouden om sextortion

De slachtoffers zijn tussen de 14 en 25 jaar oud, meldt de politie. Het cyberteam van de eenheid Oost-Nederland heeft meerdere aangiftes uit het hele land onderzocht en sluit verdere aanhoudingen in de zaak niet uit.

De verdachten zouden te werk zijn gegaan door via een website seksueel getinte gesprekken te beginnen met slachtoffers. Daarna zouden ze naaktbeelden hebben aangeboden in ruil voor naaktbeelden van de slachtoffers of geld.

De slachtoffers werden daarna gedwongen om geld over te maken. Bij weigering zouden de daders hebben gedreigd screenshots van de gesprekken, eerdere betalingen voor foto’s, of naaktbeelden van de slachtoffers naar familie en vrienden te sturen. Daarin gingen de daders steeds verder, waarbij een slachtoffer in één geval uiteindelijk 1500 euro betaalde.

De politie geeft aan dat veel slachtoffers zich beschaamd en angstig voelen en dat zij vermoedt dat meerdere slachtoffers nog geen aangifte hebben durven doen.