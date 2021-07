LIVE | Ex-verloofde stapt naar rechter voor kort geding: ’Ik ben drie keer zwaar mishandeld door Johnny de Mol’

Eind 2020, ruim vijf jaar nadat de relatie tussen Johnny en Shima stukliep, deed Shima aangifte tegen haar ex-verloofde voor poging tot mishandeling en doodslag. Dat deed ze nog niet eerder, uit angst voor represailles, aldus haar juridisch adviseur. Er zouden volgens Shima meerdere geweldsincidenten hebben plaatsgevonden tussen de twee in Amsterdam, Mexico en op Ibiza.

Johnny de Mol en zijn vader, mediamagnaat John de Mol, doen aangifte tegen Shima en haar juridisch adviseur Karim Aachboun. Zij worden beschuldigd van poging tot afdreiging, de juridische term voor chantage, omdat Kaes en haar adviseurs de zaak eerst financieel zouden hebben willen schikken.

Valse aangifte

Daarop heeft de adviseur aangifte tegen John en Johnny gedaan wegens het doen van een valse aangifte. Een officier van justitie in Amsterdam beoordeelt deze drie aangiftes

Aachboun vindt dat de officier van justitie niet onafhankelijk over de eerste aangifte kan oordelen, omdat de zaken overlappen. Met het kort geding wordt daarom gevraagd om de aangifte van Shima te verplaatsen naar een ander arrondissement.

Videoverbinding

Shima deelt vandaag voor het eerst publiekelijk haar kant van het verhaal. Via een videoverbinding vertelt Kaes over de mishandelingen die ze heeft meegemaakt. „Ik ben in 2014 gaan samenwonen met Johnny de Mol. In 2015 werd onze verloving verbroken nadat hij mij voor de derde keer zwaar had mishandeld”, begint ze haar verhaal.

