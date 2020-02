Overheid opent informatienummer over coronavirus

Het RIVM maakte vrijdagochtend bekend dat er een tweede patiënt met het virus is in Nederland. Die heeft volgens Bruins geen connectie met de eerste corona-patiënt in Nederland, die in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Het gaat om een vrouw uit Amsterdam, die nu in Diemen in thuisisolatie zit.

„Ze is in Lombardije geweest, maar de vraag is waar in Lombardije”, zegt de minister over het contactonderzoek waar de GGD nu mee bezig is. „Er is geen relatie tussen de ene en de andere patiënt”, kan Bruins al wel vertellen.

’Slechte raadgever’

Beide patiënten hebben wel gemeen dat ze onlangs terugkeerden uit Noord-Italië. Dat betekent nog niet dat de overheid nu iedereen die terugkeert uit Lombardije gaat monitoren. „Er staan nog veel mensen op de ski’s in Lombardije”, zegt Bruins. „Iedereen komt terug, iedereen volgt ook het nieuws. Het gaat erom of je ook klachten hebt, dat is de komende periode van belang.”

Zorgen maken is volgens de minister een ’slechte raadgever’. Hij zou het ook geen goed idee vinden als mensen nu boodschappen gaan hamsteren. „Ook hier geldt: omzien naar elkaar. Iedereen moet gewoon zijn weekboodschappen kunnen doen.”