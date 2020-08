Halsema over dood Bas van Wijk: ’Zoektocht naar dader hoogste prio’

Familie, vrienden en kennissen willen Bas van Wijk vrijdag met een stille tocht in het dorp gedenken. Ⓒ politie.nl

AMSTERDAM - Terwijl de politie met man en macht zoekt naar de schutter van de Oeverlanden, heeft burgemeester Femke Halsema zich uitgesproken over het dodelijk getroffen slachtoffer, de 24-jarige Badhoevedorper Bas van Wijk. „Mijn medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed”, laat zij in een statement weten.