Tafelberg staat in brand

Het begon als een kleine brand aan de voet van Devil’s Peak, de rechterschouder van de Tafelberg, halverwege de ochtend. De aantrekkende wind zorgde er vervolgens voor dat de vlammen zich supersnel over het gortdroge gebied konden verspreiden, onder meer richting de campussen van de Universiteit van Kaapstad. Deze grenzen aan Table Mountain National Park, waar de Tafelberg deel van uitmaakt.

Een spuitgast probeert het vuur aan de voet van de Tafelberg te bedwingen. Ⓒ REUTERS

Rond 14:00 uur lokale tijd werden de universiteit en de studentenresidenties in allerijl geëvacueerd en niet zonder reden: amper een uur later stonden de eerste gebouwen, waaronder de bibliotheek van de faculteit Afrikaanse Studies, in lichterlaaie. Intussen vlogen drie blushelikopters af en aan om de brand onder controle te krijgen en zochten de reddingsdiensten met een legerhelikopter naarstig naar eventueel gestrande wandelaars.

De natuurbrand begon op Devil’s Peak, de rechterschouder van de Tafelberg. Ⓒ REUTERS

Volgens mediaberichten is het vuur op een aantal plekken zelfs de snelweg tussen de universiteit en de wijk Newlands overgesprongen. Verschillende woningen en een historische mosterdmolen zouden zijn afgebrand. Volgens de autoriteiten is het nog onbekend of er slachtoffers zijn gevallen.