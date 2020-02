Verdachte kindermisbruik VS in Nederland opgespoord

Husein A. wierp zich in de VS op als welbespraakt woordvoerder voor de belangen van Syrische vluchtelingen. Hij verscheen in kranten en op televisie. Totdat hij werd verdacht van kindermisbruik.

Amsterdam - Een van kindermisbruik verdachte Amerikaanse Syriër vluchtte naar Nederland, vermomd als asielzoeker. Husein A. (30) deed zich voor als oorlogsvluchteling, maar bleek in werkelijkheid een ruimtevaartingenieur, die in de VS de benen had genomen om celstraf te ontlopen. De Amerikaanse vader van het slachtoffertje trok alles uit de kast om de verdachte op te sporen – en vond hem. Nu zit Husein A. in de cel, wachtend op uitlevering aan de VS.