Het Democratiefestival vindt plaats op het Nijmeegse stadseiland Veur Lent. Ⓒ Hollandse Hoogte

NIJMEGEN - De overheid heeft een lieve cent over voor het eerste nationale Democratiefestival in Nijmegen: het evenement eind deze week heeft een kleine miljoen euro subsidie gekregen. Dat geeft een riant feestbudget van 143 euro per gast.