Van het gas af: kan ik mijn huis straks wel verwarmen?

AMSTERDAM - De warmtepomp is niet heilig om alle Nederlandse huizen in de toekomst gerieflijk te kunnen verwarmen. Nu het klimaatakkoord wordt uitgerold over Nederland, klinkt geregeld kritiek op het idee om ’van het gas af te gaan’. Netbeheerders benadrukken de waarde en het nut van het bestaande gasnetwerk; voor groen gas en waterstof. De Vereniging Eigen Huis onderschrijft die nuance: „Het Haagse idee dat we gasvrij ’wel even zullen regelen’ is een illusie’. Zitten we straks in een onverwarmd huis?