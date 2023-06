LTO en kabinet praten verder over landbouwakkoord

„Dan valt de beslissing: hom of kuit”, gaf Van der Tak aan na afloop van het urenlange overleg dat vorige week plaatsvond op het ministerie van Landbouw. Welke bewindslieden nu zullen aanschuiven, is nog niet bekend. Vorige week ging het naast Adema om premier Mark Rutte, Christianne van der Wal (Stikstof), Mark Harbers (Infrastructuur), Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) en Rob Jetten (Klimaat).

Volgens hem zou het kabinet flink hebben bewogen. Maar bij het radioprogramma Sven op 1 zei Van der Tak daags na het overleg dat het verdienvermogen van boeren en hoeveel koeien per hectare zijn toegestaan heikele punten blijven. Hij hamert erop dat de overheid niet alles met regels moet dichttimmeren, maar ruimte voor „ondernemerschap en vakmanschap” moet laten. „Wij vragen ons af of dit wel een goede norm is en willen aan de knoppen kunnen draaien.”

Doel van het landbouwakkoord is het schetsen van toekomstperspectief voor (jonge) boeren. Verschillende sectoren konden tijdens een centraal overleg hierover een inbreng doen. Dat gebeurde aan de zogeheten hoofdtafel, waar naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL meepraten. Of een dergelijk overleg opnieuw plaats zal vinden na het gesprek tussen LTO en het kabinet, is volgens een woordvoerder van het overleg nog niet bekend.

Betrokkenen zeggen al langer dat de belangrijkste weken voor het landbouwakkoord zijn aangebroken. Er is boerenorganisaties én het kabinet veel aan gelegen om tot een akkoord te komen. Voor het kabinet is overleg met de boerensector belangrijk, gezien de grote veranderingen die aanstaande zijn. De boerenorganisaties krijgen te maken met regels die het kabinet van bovenaf oplegt als er geen akkoord komt.