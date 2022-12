Helft Nederlanders zegt politie zelden of nooit in eigen buurt te zien

Daartegenover staat dat ruim drie op de tien Nederlanders (zeer) tevreden zijn over de zichtbaarheid van de politie. 9 procent van de mensen zegt de politie vaak in eigen buurt te zien, 36 procent geeft aan dat de politie soms zichtbaar is. 36 procent laat weten niet tevreden of ontevreden te zijn over de zichtbaarheid van de politie, 12 procent heeft er geen oordeel over.

Mensen in de stad zijn overwegend meer tevreden over de zichtbaarheid van de politie dan mensen op het platteland. Het CBS noteert de hoogste tevredenheid in de regionale politie-eenheid Amsterdam, daar is 40 procent (zeer) tevreden over hoeveel agenten zij in hun buurt zien. De regio Zeeland/West-Brabant noteert met 28 procent de laagste tevredenheid over de zichtbaarheid van de politie.

De enquête is ingevuld door ruim 173.000 mensen van 15 jaar of ouder.