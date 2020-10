Klaas Dijkhoff verlaat politiek na verkiezingen

„De verkiezingen voelen nog ver weg, maar ik wil het toch al even hebben over na de verkiezingen. Na de verkiezingen zal ik namelijk geen Kamerlid meer zijn”, zo schrijft Dijkhoff op Facebook. Volgens de politicus is zijn nieuwsgierigheid naar een nieuwe baan groter dan naar het blijven in de Tweede Kamer. „Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen.”

Dijkhoff zegt in NRC niet van plan te zijn om weer terug te keren in een kabinet als staatssecretaris of minister. „Dat is niet mijn plan, daar zijn ook geen afspraken over. Anders was ik wel op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gaan staan en zou ik erbij hebben gezegd dat dat de bedoeling was”, aldus Dijkhoff. „Maar ik sluit het niet uit. Zo zit ik er niet in.” Hij hakte naar eigen zeggen al twee jaar geleden de knoop door.

Rutte laat in een reactie op Twitter weten: „Klaas is iemand waar ik de afgelopen tien jaar iedere dag op kon rekenen. Een origineel mens en vlijmscherp politicus. Hij zegt waar het op staat en is eerlijk. Dank je wel, Klaas! Klaas blijft t/m maart 2021. Blij dat ik met hem kan blijven samenwerken. Er is nog veel te doen!”