Servië heft hoogste staat van paraatheid voor leger op

Woensdagavond sprak de Servische president Aleksandar Vucic met een afvaardiging van de Serviërs die in Kosovo wonen om de situatie te bespreken. Hij riep hen op de barricades bij grensovergangen weg te halen. Hij zou garanties hebben gekregen van de Verenigde Staten en de Europese Unie dat de protesterende Serviërs niet zouden worden opgepakt door de Kosovaarse politie.

Belgrado zegt de Servische minderheid in Kosovo te willen beschermen, maar Kosovo beweert dat Servië samen met Rusland opzettelijk de boel opstookt. Het is al maanden onrustig in de grensregio, met name door een voorgenomen wet van Kosovo die mensen verbiedt om met nummerborden uit Servië rond te rijden. Veel Servische ambtenaren en politieagenten in Kosovo legden hun werk neer uit protest.

Na de arrestatie van een van die politieagenten namen de protesten toe en barricadeerden de Serviërs veel wegen bij grensovergangen. De demonstranten eisten de vrijlating van Dejan Pantic en kregen woensdag gedeeltelijk hun zin. Pantic staat nu onder huisarrest.