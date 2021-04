Meerdere aanhoudingen bij actie Extinction Rebellion in Eindhoven

Binnenland

Zoekactie in bos Barneveld na vondst placenta in vijver

In het Schaffelaarse Bos in Barneveld is de afgelopen dagen onderzoek gedaan na de vondst van een placenta. Een wandelaar zag iets drijven in een vijver en waarschuwde de politie. Met het onderzoek wilde de politie uitsluiten dat er sprake was van een misdrijf of dat er iemand in nood was.