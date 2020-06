’Broer emir van Qatar sloeg zijn eigen chauffeur dood’

Sjeik Khalid bin Hamad bin Khalifa Al Thani runde zijn eigen raceteam. Ⓒ Facebook

De broer van de emir van Qatar sloeg hoogstpersoonlijk zijn Indiase chauffeur dood en wilde mensen in de Verenigde Staten laten vermoorden. Dat zijn de twee zwaarste aantijgingen in een reeks aanklachten die zijn ingediend bij een federaal hof in Massachusetts.