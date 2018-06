Sadistische verpleegster voerde schrikbewind

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) schiep Sonja L. uit Purmerend in Villa Anderz een „intimiderende en onveilige omgeving”. Haar werkwijze was verre van menslievend.

De bewoners - mensen met een verstandelijke beperking - kregen te maken met geweld of werden ermee bedreigd, moesten hun bankpassen en pincodes afgeven en werden vernederd, gekleineerd en uitgescholden. „Alle grenzen zijn ver overschreden. Er werd tegen ze geschreeuwd, ze werden op de gang gezet en moesten soms gaan zitten als een hond”, aldus de aanklaagster.

Mishandeling

Buiten deze bizarre eisen, mishandelde L. de mensen ook lichamelijk en werden ze bedreigd met overplaatsing naar een gesloten inrichting.

Uiteindelijk draaide het om financieel gewin: het OM is van mening dat L. de mensen dwong hun pinpassen en codes af te geven. Ook stal ze van de zorginstelling, onder meer door het opmaken van vervalste declaraties. Bij elkaar zou ze met de afpersing en oplichting in vier jaar tijd (2009-2013) een kwart miljoen euro bij elkaar hebben gekregen.

Getuigen

De raadsvrouw van L. stelde dat de toenmalige werkgever - Stichting Cordaan - destijds mogelijk is tekortgeschoten in de begeleiding van de vrouw op de werkvloer. De advocaat kreeg van de rechtbank onder meer toestemming een toenmalige leidinggevende en een deel van de bewoners als getuige te verhoren. Dat laatste gebeurt in een speciale beschermde omgeving door gecertificeerde verhoorders.

Van de slachtoffers hebben er inmiddels zes een advocaat in de arm genomen om een schadeclaim voor te bereiden tegen L., die zich ook moet verantwoorden voor verduistering en valsheid in geschrifte.

De getuigenverhoren zijn de komende maanden. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.