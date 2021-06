Rutte: koning baalt zelf ontzettend van overtreden coronaregels

De vorst bracht donderdag een verrassingsbezoek aan de voor het EK versierde straat. Op beelden is te zien hoe bewoners uit de Haagse volkswijk de koning omringen zonder 1,5 meter afstand te houden en hem de hand schudden.

„Het was een kort bezoek en ingericht om alle dingen te doen op 1,5 meter”, verdedigt Rutte de koning. „Maar het werd onverwacht heel erg druk. Hij baalt er zelf ook heel erg van.”

Volgens de premier is het niet te vergelijken met de Griekenland-rel. „Dit is echt wel anders. In de voorbereidingen is geprobeerd om het goed te doen, maar er was zoveel enthousiasme dat de 1,5 meter in gevaar kwam. Laten we het ook niet te zwaar maken. Het was niet zo bedoeld.”