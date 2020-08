Amateuronderzoekers ’onthullen’ spectaculaire vondst tombe Hitler

Een muziekstuk waarbij de tekst een gecodeerde schatkaart van Hitler zouden vormen. De partituur zou vlak voor de val van Berlijn uit de Führerbunker zijn gesmokkeld en verdween spoorloos.

Over weinig periodes uit de geschiedenis circuleren zoveel al dan niet schimmige alternatieve lezingen als over de Tweede Wereldoorlog. Het Nederlandse Enigma Collectief voegt er met een dinsdag gepresenteerd boek een hele waslijst aan toe. De ene nog sterker dan de ander. De opvallendste: Hitler zou begraven liggen in een geheime tombe onder een kerkje in een Oostenrijks skidorp.