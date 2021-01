Aanhoudingen na dood Lotte (14): ’Alles wat daar is gebeurd, is vastgelegd’

Binnenland

Veiligheidsregio: ’We hebben baas supermarkt 18 keer gewaarschuwd’

Dat de supermarkt in Noord Deurningen donderdag op last van de overheid dichtgegaan is, is meer dan terecht. Dat stelt de Veiligheidsregio Twente in een reactie. „Het is van de zotte dat iemand er zo’n spektakel van maakt.”