Boete om ’toilet’ op dak van auto in Renswoude

Het opvallende voertuig in Renswoude. Ⓒ politie

RENSWOUDE - Agenten die dinsdag een melding kregen over ’scheurende’ auto’s in het Gelderse dorpje Renswoude hebben daar een boete uitgeschreven aan iemand die op het dak van een auto zat. „Dat er geen gewonden zijn gevallen, was meer geluk dan wijsheid”, meldt de politie.