Overvaller (23) Poolse supermarkt opgepakt in Arnhem

De politie doet onderzoek na de overval op een supermarkt in Terneuzen. Ⓒ Ginopress

Terneuzen - Een van de mogelijke daders van een gewelddadige overval op een Poolse supermarkt in Terneuzen is in Arnhem aangehouden. Het gaat om een 23-jarige inwoner uit het Gelderse Malden. De politie is nog op zoek naar de tweede overvaller.