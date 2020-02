Baas stuurt Chinese kok in Kerkrade naar huis

„Ik wil alleen maar aantonen dat binnen de Chinese gemeenschap verantwoordelijk wordt gehandeld”, zegt Danny Deng tegen De Telegraaf.

Deng is eigenaar van een keten van Aziatische horecagelegenheden. In een van die zaken, een wokrestaurant in Kerkrade, werkt de kok. Hij is na aankomst uit China twee weken naar huis gestuurd.

„De man woont ver van de regio waar het virus woedt. Maar ik wilde per se laten zien dat we geen enkel risico nemen. Ik baal er een beetje van dat het nu een beetje een eigen leven is gaan leiden, als zou de man in quarantaine gezet zijn. Het is puur een voorzorgsmaatregel, die volgens de GGD niet eens nodig is.”

’Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen’

Gelijkertijd heeft Deng ook besloten om zijn personeel niet naar China en terug te laten vliegen. „Dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we dit aan. In China zelf doen ze dat ook. Mensen luisteren daar heel goed naar de overheid. Ze mogen twee keer per week naar de markt om eten te kopen. Overal, ook in de kleinste dorpjes. Dat verantwoordelijkheidsbesef wil ik met deze maatregel uitstralen. We letten als Chinese gemeenschap op, nemen het serieus zonder paniek te willen zaaien”, aldus Deng.