Optreden bij rellen Utrecht, ’inschattingsfout door locoburgemeester’

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten houdt Van Hooijdonk uit de wind. „De locoburgemeester heeft het uitstekend gedaan”, zei hij maandagochtend tegen Radio M. Toch denken VVD, CDA, SP, Student en Starter, Stadsbelang Utrecht en de PVV daar anders over.

Het toelaten van vernielingen en het pas later op de avond ingrijpen vinden ze getuigen van terughoudend optreden. „Waarom is er niet voor gekozen om preventief te fouilleren of andere proactieve repressieve maatregelen te nemen zoals het afzetten van het gebied, een tijdelijk samenscholingsverbod, gebiedsverbod of inzet flexibele camera’s?”

Voordat het bal vrijdagavond door met name Marokkaanse Nederlanders op Kanaleneiland werd geopend, was de politie al ingelicht. Toch werd besloten niet meteen tot actie over te gaan in de hoop erger te voorkomen.

„De inzet was gericht op een de-escalerend optreden en het voorkomen van een gewelddadige confrontatie tussen relschoppers en politie, zolang de veiligheid in de buurt niet in het geding was”, schreef Van Hooijdonk de raad zaterdag. De eerste vernielingen door de groep van 250-300 jongeren werd daarom door de vingers gezien.

Nadat duidelijk werd dat een scenario zich zaterdag in Overvecht ging herhalen, werd toch een tandje bijgezet, door een noodbevel uit te vaardigen en de ME op te trommelen, met resultaat. Volgens VVD-raadslid Queeny Rajkowski was die kordaatheid vrijdag ook nodig. „Toen waren de jongeren de baas op straat en heeft de politie moeten toekijken.”

Verveling

Het grootste verwijt betreft echter uiteraard de relschoppers. Rajkowski: „Als de rellen komen door verveling, hoe gaat dan de rest van je leven eruit zien? En als je rellen kunt organiseren, kun je ook een voetbaltoernooi organiseren. Of boodschappen doen voor mensen die het zwaar hebben.”

De Denk-fractie wijst ook naar de politie. Voorman Mahmut Sungur: „Je hoefde niemand hard aan te pakken, puin op te ruimen en nazorg te verlenen aan de buurt als je daar tijdig had gestaan als driehoek. Iedereen wist dat dit zou gebeuren, dan ga je toch niet op 300 meter afstand staan kijken hoe de boel eerst wordt gesloopt?”

Den Oudsten keerde zondag terug na een afgebroken vakantie. Zondagavond leek er volgens berichten op sociale media opnieuw gereld te worden en in meerdere wijken. Door het noodweer dat over de stad spoelde, werd de hitte verdreven en was het animo voor meer wangedrag verdwenen.