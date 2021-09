Podcast met Wierd Duk 'Arbeider kan nergens terecht'

We doen alsof de klassieke arbeidersklasse niet meer bestaat, maar dat is flauwekul, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. ,,De industriearbeider van weleer is nu de pakketbezorger, de vuilnisman, de thuiszorger, de wankele ZZP’er, al die mensen met flexcontractjes waarmee ze nauwelijks iets verdienen”. Arbeiders hebben geen vanzelfsprekend politiek platform meer, nu de PvdA is geïmplodeerd, en zweven tussen SP, PVV en tegenwoordig ook BBB, constateert Duk. ,,Voor een fatsoenlijk populistische partij is onder dat electoraat veel winst te behalen.”