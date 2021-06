Politie tast in duister: wat drijft aanslagplegers Poolse supers?

Onbekenden hebben zaterdagochtend rond 03.40 uur geprobeerd brand te stichten in een Poolse supermarkt in Panningen. Er brak een kleine brand uit. Ⓒ MaRicMedia

AMSTERDAM - In nog geen half jaar tijd werden acht aanslagen met brandbommen gepleegd op Poolse supermarkten. Zaterdagochtend was het raak in het Limburgse Panningen. Eerdere arrestaties stopten de intimidatiecampagne niet. Het motief? Politie en justitie hebben geen idee.