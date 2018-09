Besparen: 9 handige apps

Onderstaande apps zijn gratis en geschikt voor iPhone en Android, tenzij anders vermeld.

1 TomTom Taxi

Met deze gloednieuwe iPhone-app - vandaag gelanceerd - kun je tijdens een taxirit door Amsterdam of Rotterdam controleren of de chauffeur zich wel aan de optimale route houdt. Tevreden klanten kunnen de chauffeur na afloop trakteren op een ‘diamantje’, zodat de volgende klant makkelijk de betrouwbaarheid kan checken. TomTom is bezig een landelijke dekking op te bouwen. Tevens wordt er gewerkt aan een Android-versie.

2 IOU (I owe you) – debtmanager

Hoeveel geld heb ik ook alweer geleend van mijn beste vriend? En aan wie heb ik dat boek laatst meegegeven? Wie slim is houdt vanaf nu alles bij. Noteer aan wie je wat hebt uitgeleend en wat anderen jou hebben voorgeschoten. Het is ook mogelijk om herinneringen te versturen.

3 Settle Up

Voorkom eindeloze discussies en zet kosten die je met een groep maakt – denk aan een etentje, vakantie of gezamenlijk cadeau – op een rijtje. Noteer hoeveel geld er is uitgegeven, wie wat heeft betaald en wie er nog over de brug moet komen. De app kan ook bijhouden wiens beurt het is om te betalen.

4 Scoupy

Installeer Scoupy op je smartphone en er verschijnt een digitaal kortingsbonnenboekje in beeld, volledig afgestemd op jouw wensen en locatie. Ga je bijvoorbeeld winkelen, dan laat de app alle aanbiedingen binnen een straal van 25 kilometer zien. Met een scanner kan de verkoper de bon verzilveren. Last van zere voeten en toe aan een versnapering? Kies de categorie ‘Eten & Drinken’ en zoek op waar ze broodjes met korting serveren.

5 Slim Koken

Vorig week werd bekend dat er jaarlijks 1,2 tot 2 miljard ton voedsel in de vuilnisbak verdwijnt. Het Voedingscentrum heeft een app ontwikkeld die je helpt minder eten te verspillen. Naast gezonde recepten staan er koop-, kook- en bewaartips op. Ook geschikt voor mensen met allergieën.

6 Benzine-Jip

Dat benzineprijzen per tankstation erg kunnen verschillen, daar zijn we inmiddels wel achter. Gelukkig is het heel makkelijk om op te zoeken waar je het goedkoopst uit bent. Benzine-Jip scant de buurt af en toont een overzicht van alle prijzen. Niet per liter, maar per tankbeurt. Heb je een tankstation uitgekozen, dan word je keurig de weg gewezen.

7 Toogethr, dé carpool en meerijden app

Leden van deze community voor veilig carpoolen kunnen eenvoudig een lift zoeken of een autorit delen met vrienden, buren of anderen. Betaal of ontvang automatisch een onkostenvergoeding, die overeenkomt met de prijs van het openbaar vervoer. Niet alleen goedkoper, maar ook nog eens beter voor het milieu.

8 COMA (Cost of a meeting app)

Vergaderingen lopen vaak uit en dat kost niet alleen tijd, maar ook geld. Zit je zelf in een meeting die allang afgelopen had moeten zijn, raadpleeg dan deze app. Vul in hoeveel deelnemers er zijn en wat hun gemiddelde uurloon is. De voorzitter zal ongetwijfeld schrikken van het prijskaartje dat op het scherm verschijnt.

(Geschikt voor iPhone. Android-gebruikers kunnen de app Meeting Cost Timer Lite downloaden.)

9 Aanbieding

Geen zin om folders door te spitten, maar toch benieuwd naar interessante aanbiedingen? Deze applicatie struint alle supermarkten voor je af. Scroll door het overzicht en plaats de gewenste producten op het boodschappenlijstje. Zoeken op artikel is ook een optie. Typ bijvoorbeeld ‘wasmiddel’ in en bekijk waar jouw favoriete merk het goedkoopst is. Tip: Download ook de apps Aanbieding Beauty en Aanbieding Slijterij.

Nog meer handige bespaar-apps? De redactie van OverGeld is benieuwd naar uw tips.