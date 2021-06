Binnenland

Justitie: Ralph K. had serieus plan om vaccinatiestraat in Den Helder op te blazen

Hoe serieus was het plan om de vaccinatielocatie in Den Helder op te blazen? Heel serieus, zegt Justitie. De 38-jarige Ralph K. uit Den Helder is volgens Justitie van plan geweest om de vaccinatiestraat van de GGD in het voormalige gemeentehuis in Den Helder met zwaar vuurwerk op te blazen. Dat blee...