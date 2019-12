A50 bij Epe weer open na ongeval met stoeptegels

Ⓒ News United

Vaassen - De A50 bij Epe, die maandagochtend was afgesloten nadat een vrachtwagen een lading tegels had verloren, is weer open. Rijkswaterstaat meldde dat een noodreparatie is uitgevoerd aan het beschadigde wegdek. De tegels die van de truck waren gevallen, zijn aan de kant geschoven.