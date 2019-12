Vrachtwagen verliest stoeptegels, A50 bij Epe dicht

Rijkswaterstaat haalt de tegels weg. Ook moeten er diverse reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Volgens de verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat worden de tegels zo snel mogelijk in de middenberm gelegd en worden ze daar later in de avond weggehaald. De verwachting is dat het verkeer nog de hele ochtend hinder zal ondervinden.

Door de regen en ongelukken staan ook in andere delen van Nederland lange files. Volgens de ANWB stond het verkeer rond 08.15 uur over ruim 900 kilometer vast.