Hebben we de maan van Venus gestolen?

Volgens Stevenson blijkt dit uit de grootte van de maan. Onze maan is namelijk in vergelijking met onze planeet veel groter dan andere manen in vergelijking met hun planeten.

"De Aarde en Venus staan heel dicht bijelkaar," vertelt Stevenson aan Space.com. "Ze hebben een vergelijkbare massa en wetenschappers denken dat ze op dezelfde manier zijn ontstaan. Maar waarom heeft de Aarde dan een maan en Venus niet?"

Stevenson laat zelfs trouwens weten ook niet helemaal overtuigd te zijn van zijn wilde theorie, maar volgens hem is het een "interessante mogelijkheid." Wat tegen zijn bewering spreekt is de geologische gelijkenissen tussen gesteenten van de Aarde en de maan. Die wijzen op de theorie dat de maan ontstond toen een andere planeet ter grootte van Mars op de Aarde botste zo'n 4,56 miljard jaar geleden. Door die botsing werd de aarde in twee ongelijke delen gebroken, waarvan de kleinste uiteindelijk de maan werd.

Volgens een andere controversiële theorie ontstond de maan door een enorme explosie in de kern van de Aarde, zo'n 4,5 miljard jaar geleden.