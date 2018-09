Zorg om vechtscheidingen

De bewindslieden willen gesprekken met experts als rechters, advocaten en hulpverleners. Ze willen er achter komen in hoeverre die signalen krijgen van (dreigende) echtscheidingen en of het euvel vanuit die signalen te bestrijden valt. Op basis van die informatieronde willen ze bepalen wat verder nodig is om het kinderleed te voorkomen. In het voorjaar van 2014 rapporteren zij daarover aan de Tweede Kamer.

Het ligt wel heel moeilijk, aldus beide bewindslieden, want trouwen en scheiden zijn in de eerste plaats privézaken en mensen die kinderen krijgen, hebben nu eenmaal hun eigen verantwoordelijkheid. Ze willen waken voor een overheid die zich daar te snel in mengt, maar tegelijk het belang van het kind voorop stellen.

Voor bijvoorbeeld een soort bewustwordingscampagne over wat je kinderen aan zou kunnen doen, vinden ze het te vroeg.