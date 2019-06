‘Het toestel valt vast om…’

Het Tilburgse gezin Kuipers negeert de verleidingen van zwembaden en stranden om te luisteren naar Teije Koopmans en KLM-piloot Eric Broekhuizen, vrijwilliger van de stichting Valk. Ⓒ Anko Stoffels

Lelystad - Steeds vaker vallen familievakanties in het water, omdat op de luchthaven één van de kinderen niet in het vliegtuig durft te stappen. Daarom ontfermt Valk, stichting voor geestelijke gezondheidszorg, zich in het Aviodrome te Lelystad een weekeinde lang over jonge mensen met vliegangst.