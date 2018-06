Museumbezoeker loopt dwars door kunstwerk

Een bezoeker is vrijdag dwars door een kunstwerk van naaigarens gelopen in het museum Rijswijk. Het ging om een installatie van de Amerikaan Gabriël Dawe en was het topstuk van de Textiel Biënnale in het museum. Restauratie is niet meer mogelijk. De vrouw die het kunstwerk heeft vernield, heeft het niet expres gedaan, maakte het Zuid-Hollandse museum maandag bekend. Ze was door het zonlicht verblind en liep er dwars doorheen.