Astronauten de ruimte in met recycleraket

Joeri Gagarin en zijn eeuwige roem binnen twee uur

„Pojechali”, ’laten we gaan’ of ’vooruit met de geit’. Met die eenvoudige woorden lanceerde Joeri Gagarin zichzelf zestig jaar geleden naar eeuwige roem. De Rus zal voor altijd de eerste man in de ruimte zijn. Heel Rusland kent die tekst uitgesproken bij de lancering van een vliegbasis in Kazachstan...