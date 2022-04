’Manodj B. doodde Sumanta’

Manodj B. zal zich samen met zijn vader Dwarka B. (65) eind mei moeten verantwoorden voor moord cq doodslag op de studente die bij de familie in Hoorn inwoonde. Het OM zal pas tijdens de rechtszaak meer naar buiten brengen over de rol van vader Dwarka. Het lichaam van Sumanta is sinds 2018 spoorloos verdwenen.

Toen de 22-jarige UvA-studente biomedische wetenschap begin 2018 verdween, was ze zwanger van verdachte Manodj, met wie ze een relatie had en bij wie ze in huis woonde. De vrouw en broer van Manodj B. zullen niet worden vervolgd, zo bevestigen het OM en advocate Priya Soekhai, die de nabestaanden van de vermiste Surinaamse student bijstaat. Volgens Soekhai is de familie van Sumanta erg verdrietig over het niet vervolgen van twee familieleden. ,,Of we ons bij deze afdoening neerleggen, zullen we nader bekijken.”

Het OM bevestigt de verdenking van moord op Sumanta door Manodj: „De verdenking tegen de 42-jarige man uit Hoorn is definitief en omhelst moord in vereniging dan wel doodslag in vereniging.”