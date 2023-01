Premium Het beste van De Telegraaf

Fatale crash A16: waren spookrijders op de vlucht na schietpartij?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Drie mensen kwamen zondagavond laat op de A16 ter hoogte van Prinsenbeek om het leven bij een botsing tussen twee auto’s. Een van de auto’s reed op de verkeerde weghelft. Ⓒ Eyes4images

Amsterdam - De kans is groot dat een spookrijder in Nederland een oudere of juist een jongere automobilist is. Bij die eerste groep bestuurders speelt verwardheid vaak een rol, bij die tweede alcohol of drugs, stelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Soms rijden mensen bewust op de verkeerde weghelft. Dat lijkt het geval bij de frontale botsing zondagavond laat, waarbij op de A16 nabij Prinsenbeek drie personen om het leven kwamen.