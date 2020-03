Corona houdt ook luchtmacht aan de grond

De vliegers van de toestellen en het grondpersoneel dat ze onderhoudt, moeten thuis blijven. In andere delen van de Verenigde Staten kan nog wel worden gevlogen. De coronamaatregelen verschillen namelijk per staat. In Tucson, Arizona, waar Nederland zijn F-16 vliegers opleidt, wordt wel gevlogen.

Hetzelfde geldt volgens luchtmachtwoordvoerder Sidney Plankman voor de opleidingseenheid voor de F-35 die in dezelfde staat is gevestigd op de basis Luke. ,,Er wordt in alle gevallen wel een beperkter programma afgewerkt. Dat geldt ook voor Nederland”, aldus de zegsman.

Dat het krijgsmachtsdeel vliegtuigen de lucht in blijft sturen is om vliegers voldoende getraind te houden. Zonder een minimaal aantal uren zijn ze formeel niet meer inzetbaar. Defensie vindt dit opwegen tegen het risico wat werknemers lopen om op hun werk met corona te worden besmet. Daarnaast moet de luchtmacht de bewaking van het Nederlandse luchtruim blijven uitvoeren.

In de nieuwste corona-update vertelt verslaggever Olof van Joolen hoe een speciale eenheid van defensie donderdag in actie kwam tegen corona. Dat en veel meer in de podcast. Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.