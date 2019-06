Verdachten van aanslagen op kerken en hotels Sri Lanka uitgeleverd

Sri Lankaanse militairen houden de wacht bij een kerk. Ⓒ AFP

COLOMBO - Vijf Sri Lankanen die worden gezocht vanwege de bloedige aanslagen op christenen in hun thuisland, zijn uitgeleverd. De verdachten waren opgepakt in de Saudische stad Djedda. De Sri Lankaanse politie had eerder gemeld dat de mannen waren aangehouden in Dubai, maar corrigeerde dat later.