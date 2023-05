Man (21) iets te blij met snelle Audi: jakkert met 247 km/uur over weg waar je 100 mag

Ⓒ Verkeerspolitie Rotterdam

„U rijdt hier 247 km per uur waar 100 km per uur is toegestaan, mag dat?” Dat grapt de verkeerspolitie Rotterdam op Instagram. Een 21-jarige automobilist uit Maassluis scheurde maandag met welgeteld 247 kilometer per uur over de A15 bij Rotterdam, waar je slechts 100 mag rijden.