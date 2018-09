'ING verkoopt belang in Indiase bank'

ING zou, onder meer door de hevige concurrentie in de Indiase bankenwereld, overwegen zich in India uitsluitend op de zakelijke markt te richten en andere activiteiten af te stoten. Vysia Bank is een aantrekkelijke prooi voor veel partijen, maar volgens de krant zou Kotak Mahindra Bank de beste papieren hebben om het belang van ING over te nemen.

