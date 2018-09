Chinees steekt kinderen neer bij basisschool

Volgens staatszender CCTV gaat het om een man van in de vijftig. Op foto’s is te zien dat meerdere kinderen door ambulances worden afgevoerd. Verdere details zijn onduidelijk.

De aanval vond plaats in de stad Hanzhong, in de provincie Shaanxi. In China, waar gewelddadige misdaden relatief weinig voorkomen, zijn de afgelopen jaren meerdere steekaanvallen geweest. Vaak waren daarbij kinderen het doelwit.