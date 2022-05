Passagier rampvlucht SpiceJet: ’Alsof je van een gebouw valt’

Wat een gewone vlucht leek te worden, liep dus vlak voor de landing in Durgapur volledig uit de hand. Amit Baul: „Ik koos voor SpiceJet omdat zij zonder te stoppen op het traject Mumbai - Durgapur vliegen. Dat heb ik de afgelopen maanden dan ook al veel vaker gedaan. En het begin van de vlucht was doodnormaal: eten werd geserveerd en mensen sliepen of keken op hun mobiel.”

Hevig schudden

Maar bij de afdaling begonnen de problemen, zegt hij tegen de BBC. ,,Ik weet niet of dit alleen kwam doordat we in een storm terechtkwamen, maar het vliegtuig begon hevig alle kanten op te schudden. Passagiers die niet in de riemen zaten, zag ik tegen de bagagevakken stuiteren. Zij raakten echt ernstig gewond.”

,,Passagiers waren aan schreeuwen, anderen begonnen te bidden. De piloot bleef herhalen dat mensen hun riemen om moesten doen, maar veel passagiers kregen dit niet voor elkaar”, vervolgt hij.

Complete chaos

De situatie in het vliegtuig liet zich nog het best omschrijven als een chaos, zegt Baul: „Het bloed zat aan het plafond.”

Na de landing was de ellende nog verre van voorbij. ,,Het duurde een uur voordat de ambulances kwamen. Bovendien waren er te weinig rolstoelen, waardoor een deel van de passagiers strompelend naar de aankomst hal moest lopen. Het was duidelijk dat het vliegveld in Dargapur geen basale medische faciliteiten had.”

De oorzaak van de turbulente vlucht is nog niet helemaal duidelijk. Wel staat vast dat de automatische piloot in de hevige storm twee minuten uitstond en de piloten het toestel handmatig onder controle moesten houden. Sinds het voorval staat SpiceJet onder toezicht van de Indiase overheid.