Dierenbescherming: stop afschieten zwerfkat

In Nederland zijn er zo'n drie miljoen katten, waarvan een aantal 'in het wild' leeft omdat ze zijn achtergelaten of gedumpt, of afstammen van ooit afgedankte katten. Het precieze aantal is onbekend, maar naar schatting gaat het om vele tienduizenden katten. Jaarlijks worden er tussen de 8000 en 13.500 katten afgeschoten, zegt de Dierenbescherming.

De provincies geven jagers toestemming om de dieren dood te schieten. Dat gebeurt volgens een woordvoerder van de Dierenbescherming meestal aan de randen van stedelijke gebieden of in buitengebieden. Overigens zegt de woordvoerder dat het nauwelijks bekend is dat er zo massaal zwerfkatten worden afgeschoten en is daarom een campagne gestart.

De organisatie ziet meer in het vangen, castreren of steriliseren van de katten om die dan weer vrij te laten. Maar het begint bij de katteneigenaar: die moet zijn dier chippen en 'laten helpen' om nageslacht te voorkomen. Afschieten werkt niet, dat is dweilen met de kraan open, aldus de Dierenbescherming.