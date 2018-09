Tweede verdachte dreigtweets V&D vrijgelaten

Een 32-jarige plaatsgenoot werd vrijdag al vrijgelaten. Ook hij blijft verdachte in deze zaak.

Het OM zegt geen nadere mededelingen te doen.

Vroom & Dreesmann in Haarlem sloot woensdag een groot deel van de dag twee vestigingen en een filiaal van het restaurant La Place na bedreigingen via twitter. Afzender Circus Bloed dreigde onder meer met een ,,dodelijk begin" van het Prijzencircus van V&D. Ook andere winkels in de buurt sloten uit voorzorg tijdelijk hun deuren.